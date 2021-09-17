Выборы в ОРДЛО. Фото: PRO_ Республику. «Избиратель»

https://racurs.ua/n160319-vybory-v-ordlo-okkupanty-svozyat-ukraincev-v-rostovskuu-oblast-foto.html

Ракурс

Незаконные выборы в ОРДЛО устроила Российская Федерация.

В пятницу, 17 сентября, в России стартовали выборы в Госдуму РФ, на которые незаконно тянут и жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Проголосовать украинцам предлагают онлайн — для этого в фейковых республиках открыли почти 400 так называемых инфоцентров. Об этом сообщает издание «Новости Донбасса».

Тех избирателей, которые не могут зарегистрироваться на онлайн-голосование, везут в Ростовскую область РФ. По словам главы боевиков ЛНР Дениса Пушилина, для подвоза людей организовали 825 автобусных рейсов и 12 поездов.

Как пишет сепаратистский Telegram-канал «PRO_ Республику. «Избиратель», жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики с 6.00 повезли на автобусах «голосовать» на избирательные участки в Ростовскую область.

Ранее сообщалось, что фэйковая ДНР запустит бесплатный поезд с 17 по 19 сентября до станции Успенская, расположенной на границе с Россией. Поездом смогут воспользоваться те, кто едет голосовать на выборах в Госдуму в Ростовскую область.

Источник: «Новости Донбасса»