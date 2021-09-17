Вакцинация учителей - школы Киева идут на рекорд

https://racurs.ua/n160320-vakcinaciya-uchiteley-shkoly-kieva-idut-na-rekord.html

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Вакцинация учителей в Киеве демонстрирует хорошие результаты. По словам заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Валентина Мондриевского, во всех коммунальных школах столицы показатели вакцинации педагогического коллектива преодолели отметку в 80%.

За эту неделю все районы качественно подтянули показатели вакцинации в школах. Мы выполнили задачу мэра Виталия Кличко в кратчайшие сроки, — цитирует чиновника пресс-служба мэрии.

Замглавы КГГА назвал районы-лидеры вакцинации среди педагогов:

Голосеевский район,

Днепровский район,

Святошинский район.

В этих районах показатели вакцинации учителей превысили 85%.

Мы надеемся, что сможем пройти даже пик заболеваемости без закрытия школ в этом году. Даже в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и изменения карантинной зоны региона мы полностью готовы к продлению образовательного процесса, — отметил чиновник.



По его мнению, тенденция к ускорению распространения заболеваемости пока не наблюдается. А реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах составляет менее 0,1%, а среди учеников — 0,004%.

Напомним, согласно решению Кабмина, в случае перехода страны к «желтому», «оранжевому» или «красному» карантинному уровню эпидемической безопасности для продления работы учебное заведение должно обеспечить вакцинацию 80% персонала.