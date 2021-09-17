Вакцинація вчителів — школи Києва йдуть на рекорд

Вакцинація вчителів — школи Києва йдуть на рекордhttps://racurs.ua/ua/n160320-vakcynaciya-vchyteliv-shkoly-kyieva-ydut-na-rekord.htmlРакурс
Вакцинація вчителів у Києві демонструє хороші результати. За словами заступника голови Київської міськдержадміністрації Валентина Мондриївського, у всіх комунальних школах столиці показники вакцинації педагогічного колективу подолали позначку у 80%.
За цей тиждень усі райони якісно підтягнули показники вакцинації в школах. Ми виконали завдання мера Віталія Кличка в найкоротший термін, — цитує чиновника прес-служба мерії.
Заступник очільника КМДА назвав райони-лідери вакцинації серед педагогів:
Голосіївський район,
Дніпровський район,
Святошинський район.
У них показники вакцинації вчителів становлять понад 85%.
Ми сподіваємося, що зможемо пройти навіть пік захворюваності без закриття шкіл цьогоріч. Навіть у разі погіршення епідеміологічної ситуації й зміни карантинної зони регіону ми повністю готові до продовження очного освітнього процесу, — наголосив чиновник.
На його думку, тенденції до пришвидшення розповсюдження захворюваності поки немає. А реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах наразі становить менше ніж 0,1%, а серед учнів — 0,004%.
Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, у разі переходу країни до «жовтого», «помаранчевого» або «червоного» карантинного рівня епідемічної безпеки для продовження роботи навчальний заклад повинен забезпечити вакцинацію 80% персоналу.