Вакцинація вчителів — школи Києва йдуть на рекорд

https://racurs.ua/ua/n160320-vakcynaciya-vchyteliv-shkoly-kyieva-ydut-na-rekord.html

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Вакцинація вчителів у Києві демонструє хороші результати. За словами заступника голови Київської міськдержадміністрації Валентина Мондриївського, у всіх комунальних школах столиці показники вакцинації педагогічного колективу подолали позначку у 80%.

За цей тиждень усі райони якісно підтягнули показники вакцинації в школах. Ми виконали завдання мера Віталія Кличка в найкоротший термін, — цитує чиновника прес-служба мерії.

Заступник очільника КМДА назвав райони-лідери вакцинації серед педагогів:

Голосіївський район,

Дніпровський район,

Святошинський район.

У них показники вакцинації вчителів становлять понад 85%.

Ми сподіваємося, що зможемо пройти навіть пік захворюваності без закриття шкіл цьогоріч. Навіть у разі погіршення епідеміологічної ситуації й зміни карантинної зони регіону ми повністю готові до продовження очного освітнього процесу, — наголосив чиновник.



На його думку, тенденції до пришвидшення розповсюдження захворюваності поки немає. А реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах наразі становить менше ніж 0,1%, а серед учнів — 0,004%.

Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, у разі переходу країни до «жовтого», «помаранчевого» або «червоного» карантинного рівня епідемічної безпеки для продовження роботи навчальний заклад повинен забезпечити вакцинацію 80% персоналу.