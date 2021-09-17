Океан Ельзи. Фото: Tickethunt

https://racurs.ua/ua/n160318-okean-elzy-dast-bezkoshtovnyy-koncert-na-tli-spalahu-kovidu-kogo-pustyat.html

Ракурс

«Океан Ельзи» дасть масштабний концерт на честь 360-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка у Львові 18 вересня.

Через поширення коронавірусу відвідати концерт зможуть лише вакциновані та люди, що мають негативний тест на інфекцію. Про це повідомляє прес-служба виконавців у Facebook.

Доступ на площу дозволять лише за наявності одного з таких документів:

сертифікат про вакцинацію від COVID-19 (електронний у додатку «Дія» або друкований від сімейного лікаря);

негативний тест на COVID-19, зроблений за 72 години до події, або експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV—2, або ПЛР-тест;

довідка про отримання першої дози вакцини від COVID-19.

Зокрема, вакцинуватися можна буде в спеціальних точках вакцинації просто біля місця проведення концерту. Діти (разом із батьками) проходитимуть вільно, без тестів чи вакцинації, як і підлітки до 18 років.

Станом на 17 вересня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус від початку пандемії — 69 тис. 613 (+303 за попередню добу).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Океан Ельзи» та «Один у каное» випустили нову спільну пісню під назвою «Місто весни». Вона стала першою композицією Святослава Вакарчука, яку він написав про Львів.