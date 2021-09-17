Найнята РФ ботоферма намагалася зірвати кампанію з вакцинації. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n160316-naynyata-rosiieu-botoferma-namagalasya-zirvaty-kampaniu-z-vakcynaciyi-sbu.html

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Ботоферма працювала на замовлення Росії з метою дискредитувати українську владу та зірвати національну програму вакцинації.

Потужність «ферми» становила понад 5 тис. ботів, сама вона розташовувалася в Дніпрі. Зловмисники поширювали фейкову інформацію серед українських інтернет-користувачів. Координатором й адміністратором виявленої ботоферми була мешканка Дніпра. Російські замовники забезпечили її всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням, його налаштування здійснювали дистанційно. Про це 17 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Ботоферма розміщувалася в орендованій квартирі. Куратори з РФ надсилали жінці отримувала інформаційні «вкиди», які потрібно було «розганяти» через соцмережі. Також в її обов’язки входили завдання створювати нові псевдо профілі. Гроші за свою роботу адміністратор отримувала через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Зараз триває досудове розслідування. Докази причетності окремих осіб до протиправної діяльності вилучили, зокрема комп’ютерне обладнання та сотні sim-карток мобільного оператора.

Нагадаємо, у серпні в Луцьку викрити потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї так званих «Малоросії» та «Новоросії» та агітувала за приєднання сходу України до «великої Росії».