Нанятая РФ ботоферма пыталась сорвать кампанию по вакцинации. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n160316-nanyataya-rossiey-botoferma-pytalas-sorvat-kampaniu-po-vakcinacii-sbu.html

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Ботоферма работала по заказу России с целью дискредитировать украинские власти и сорвать национальную программу вакцинации.

Мощность «фермы» составляла более 5 тыс. ботов, сама она располагалась в Днепре. Злоумышленники распространяли фейковую информацию среди украинских интернет-пользователей. Координатором и администратором обнаруженной ботофермы была жительница Днепра. Российские заказчики снабдили ее всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением, его настройки осуществляли дистанционно. Об этом 17 сентября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Ботоферма размещалась в съемной квартире. Кураторы из РФ присылали женщине информационные «вбросы», которые нужно было «разгонять» через соцсети. Также в ее обязанности входили задания создавать новые псевдопрофили. Деньги за свою работу администратор получала через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Сейчас идет досудебное расследование. Доказательства причастности отдельных лиц к противоправной деятельности изъяли, в частности компьютерное оборудование и сотни sim-карт мобильного оператора.

Напомним, в августе в Луцке разоблачить мощную ботоферму, которая продвигала в Украине идеи так называемых «Малороссии» и «Новороссии» и агитировала за присоединение востока Украины к «великой России».