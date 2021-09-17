Миграцию племен бронзового века спровоцировало молоко - ученые

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Большая миграция племен бронзового века началась из-за употребления молочных продуктов в рацион. Такой вывод сделали ученые на основе анализа зубного камня 56 человек эпохи энеолита и бронзы (около 4600−1700 лет до нашей эры), которые проживали в Понтийско-Каспийском степи — степном поясе, простирающемся от северного побережья Черного моря на западе до северного побережья Каспийского моря на востоке.

В эпоху ранней бронзы представители Ямной культуры начали употреблять молочные продукты, полученные от овец, коз, крупного рогатого скота и лошадей. Ученые предполагают, что появление стабильного источника белковой пищи способствовало широкому расселению степняков по Евразии, пишет журнал Nature.

Многие исследователи считают, что носители Ямной культуры принадлежали к индоевропейской языковой семье, и именно с миграцией этих племен связывают распространение этих языков по Евразии. Экспансия «ямников» на запад оказала значительное влияние на генетику европейских племен эпохи бронзы.

Исследователь Шеван Уилкин из Института истории человечества Общества Макса Планка совместно с учеными из Австралии, Великобритании, Казахстана, Канады, РФ, США, Чехии и Швейцарии провел протеомный анализ зубного камня 56 человек. Эта выборка включала 19 образцов из пяти стоянок, относящихся к эпохе энеолита и 35 образцов из 20 стоянок в Волго-Уральских степях раннего и среднего бронзового века.

Биологи нашли подтверждения употребления молока овец, коз и коров, причем зубной камень многих людей содержал молочные пептиды различного происхождения. В двух случаях молочные пептиды свидетельствуют об употреблении молока лошадей одного из видов — E. caballus, E. przewalskii, E. hemionus и E. ferus.

Результаты исследования указали, что заметный сдвиг в потреблении молока у людей Понтийско-Каспийской степи произошел на рубеже энеолита и раннего бронзового века. Хотя соседние популяции земледельцев и скотоводов Европы медно-каменного века, вероятно, уже в то время занимались молочным животноводством. Однако степняки подобной практики не имели.

Люди, населявшие Причерноморско-Каспийский степь, начали доить овец, коз и крупный рогатый скот в бронзовом веке, что согласуется с археологическими данными о выпасе этих животных. Также, вероятно, одомашнивание лошадей в этом регионе началось на рубеже IV-III тысячелетий до нашей эры. Ученые отметили, что популяция Ямной культуры в эту эпоху широкого расселилась от Европы до Горного Алтая.