«Слуг народа» на Львовщине спонсировал отец главы ОГА

Слуга народа. Фото: Главком

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Ракурс

Во Львове ячейку партии «Слуга народа» спонсировали компании, принадлежащие отцу главы областной государственной администрации (ОГА).

Саму ячейку создали под местные выборы в конце июля 2020 года. Об этом стало известно из финансового отчета партии «Слуга народа», который проанализировало движение «ЧЕСТНО».

В своем первом и единственном финотчете львовская «Слуга народа» показала, что в июле-сентябре получила на счета 2 млн 955 тыс. По объемам поступлений всех ячеек партии львовский занимает десятую позицию.

В сентябре к финансированию партии присоединились сразу три компании. Все они принадлежат отцу главы Львовской ОГА Максима Козицкого — Зиновий Козицкого. Больше всего средств перечислила компания ООО «Захиднадрасервис» — 1,5 млн грн. 700 тыс. львовской «Слуге народа» направило ООО «Проект-строй». Еще 500 тыс. дала ООО «Буровая компания «Горизонты», впрочем, этот вклад компании вернули.

Причиной возврата является то, что «Горизонты» системно принимают участие в тендерах АО «Укргазовидобування». Закон запрещает финансировать партии компаниям, которые получают подряды от госструктур или органов местного самоуправления на сумму более 100 прожиточных минимумов. Директор «Горизонтов» и брат Максима Козицкого Степан Козицкий баллотировался от «Слуги народа» в областной совет.

В итоге компании Козицкого-старшего профинансировали «слуг» на 2,7 млн грн. Совокупный доход компаний, принадлежащих отцу Максима Козицкого превышает 1,2 млрд грн. Три четверти средств, полученных от фирм Козицкого, в партии потратили на оплату залогов для регистрации кандидатов от «Слуги народа». Более 400 тыс. грн заплатили за аренду офиса, выплату зарплат двум работникам, закупку оргтехники и эфиры на канале «Первый Западный».

По крайней мере несколько сотен долларов еще до регистрации потратили на распространение рекламных сообщений со страницы «Команда Козицкого». Последнюю активизировали в середине августа и размещали там сообщения в основном о работе самого Козицкого на посту главы ОГА. Впрочем, к середине сентября там начали публиковать сообщения в пользу партии «Слуга народа». Во время выборов страница превратилась в основную площадку для распространения рекламы львовских «слуг».

Напомним, ранее мы сообщали, что нардеп от «слуг» Роксолана Пидласая запуталась в социологических опросах и заявила, что 58% украинцев довольны развитием страны.