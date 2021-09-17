«Слуг народу» на Львівщині спонсорував батько голови ОДА

Слуги народа. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n160315-slug-narodu-na-lvivschyni-sponsoruvav-batko-golovy-oda.html

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У Львові осередок партії «Слуга народу» спонсорували компанії, що належать батьку голови обласної державної адміністрації (ОДА).

Сам осередок створили під місцеві вибори наприкінці липня 2020 року. Про це стало відомо з фінансового звіту партії «Слуга народу», який проаналізував рух «ЧЕСНО».

У своєму першому і єдиному фінзвіті львівська «Слуга народу» показала, що в липні-вересні отримала на рахунки 2 млн 955 тис. За обсягами надходжень серед усіх осередків партії львівський займає десяту позицію.

У вересні до фінансування партії долучилися одразу три компанії. Усі вони належать батьку голови Львівської ОДА Максима Козицького — Зіновію Козицькому. Найбільше коштів перерахувала компанія ТОВ «Західнадрасервіс» — 1,5 млн грн. 700 тис. львівській «Слузі народу» надіслало ПП «Проект-буд». Ще 500 тис. дало ТОВ «Бурова компанія «Горизонти», втім цей внесок компанії повернули.

Причиною повернення є те, що «Горизонти» системно беруть участь у тендерах АТ «Укргазовидобування». Закон забороняє фінансувати партії компаніям, які отримують підряди від держструктур чи органів місцевого самоврядування на суму більше, ніж 100 прожиткових мінімумів. Директор «Горизонтів» і брат Максима Козицького Степан Козицький кандидував від «Слуги народу» до обласної ради.

У підсумку компанії Козицького-старшого профінансували «Слугу народу» на 2,7 млн грн. Сукупний дохід компаній, які належать батьку Максима Козицького перевищує 1,2 млрд грн. Три чверті коштів, отриманих від фірм Козицьких, у партії витратили на оплату застав для реєстрації кандидатів від «Слуги народу». Понад 400 тис. грн заплатили за оренду офісу, виплату зарплат двом працівникам, закупівлю оргтехніки та ефіри на каналі «Перший Західний».

Принаймні кількасот доларів ще до реєстрації витратили на поширення рекламних дописів зі сторінки «Команда Козицького». Останню активізували всередині серпня й розміщували там дописи здебільшого про роботу самого Козицького як голови ОДА. Втім, до середини вересня там почали публікувати дописи на користь партії «Слуга народу». Під час виборів сторінка перетворилася на основний майданчик для поширення реклами львівських «слуг».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нардеп від «слуг» Роксолана Підласа заплуталася в соціологічних опитуваннях і заявила, що 58% українців задоволені розвитком країни.