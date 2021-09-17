Співачка Ані Лорак. Фото: rbc.ua

https://racurs.ua/ua/n160314-ani-lorak-pohyzuvalasya-novou-rosiyskou-premiieu-foto.html

Ракурс

Ані Лорак, співачка українського походження, яка вже роками працює та живе в столиці країни-агресора, похизувалася перед своїми фанатами новою премією.

Артистку росіяни визнали наймоднішою у поп-естраді Росії. За це їй вручили премію Fashion People Awards. Сама Лорак заявила, що їй приємне таке визнання. Про це вона розповіла у своєму профілі в Instagram.

Приємно отримувати такі знаки уваги й визнання. Дякую #fashionpeopleawards2021, — йдеться в повідомленні.

На церемонії нагородження Лорак одягнула чорний бра з глибоким вирізом і блискітками, брюки вузького крою і короткий жакет. Образ доповнила лаконічним хвостом і яскравим вечірнім макіяжем.

На церемонії вручення був також відомий прихильник окупації Криму Філіп Кіркоров, який теж опублікував спільну фотографію з Лорак.

Як відомо, 16 серпня Ані Лорак виступила в одеському нічному клубі, це були її перші офіційні гастролі в Україні за останні сім років. Попередні концерти артистки зривали активісти, яким не подобається неясна політична позиція співачки щодо агресії Росії в Україні. Після Одеси Лорак одразу ж вирушила на російський фестиваль «Нова хвиля» у Сочі.

Після гастролей в Одесі Лорак анонсувала вихід нового альбому, де буде одна пісня українською мовою. Співачка відзначила, що композиція порадує її «інтернаціональних прихильників», бо музика «не має національності».

Нагадаємо, у червні громадянина РФ та народного артиста України Філіпа Кіркорова оголосили особою, яка загрожує національній безпеці України. Артист раніше називав український Крим «російським» та незаконно відвідував півострів.