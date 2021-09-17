Верховний суд поставив на паузу звернення до КСУ щодо Етичної ради, фото - Апостроф

https://racurs.ua/ua/n160313-verhovnyy-sud-postavyv-na-pauzu-zvernennya-do-ksu-schodo-etychnoyi-rady.html

Ракурс

Судова реформа знову відтерміновується. Верховний суд 17 вересня вирішив відкласти розгляд подання до Конституційного суду щодо Етичної ради Вищої ради правосуддя.

Пленум Верховного суду переніс ухвалення цьогго питання на 8 жовтня. Судді пропонують звернутися до КСУ із поданнями щодо конституційності окремих положень закону № 1635-IX в частині реформи Вищої ради правосуддя. У ньому передбачається створення Етичної ради.

Під час Пленуму Верховного суду за перенесення розгляду висловилися 135 суддів, проти — 14.

Автори цієї ініціативи посилаються на те, що пиатння неналежно підготоване, повідомила у своєму ТГ-каналі нардеп Ольга Совгиря.

Передбачається, що eвесь цей час триватимуть переговори з владою щодо формату роботи Етичного ради і майбутнього Вищої ради правосуддя.

13 вересня Рада суддів України заблокувала частину судової реформи.

Вона не змогла делегувати жодного свого представника до Етичної ради, яка покликана очистити Вищу раду правосуддя та розпочати новий етап судової реформи.

«Ракурс» повідомляв, що Верховний суд хоче отримати відповідний висновок КСУ щодо конституційності окремих положень закону № 1635-IX в частині реформи ВРП.

Ухвалений влітку закон передбачає перевірку на доброчесність чинного складу ВРП і залучення Етичної ради для формування нового (у складі ради будуть міжнародні експерти).

До Етичної ради увійдуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, та три особи, визначені міжнародними організаціями.

Упродовж трьох місяців з дня затвердження її складу рада оцінюватиме відповідність членів ВРП (крім голови Верховного суду), обраних (призначених) до набрання чинності цим законом, критеріям професійної етики та доброчесності.

Після рекомендацій Етичної ради з’їзди суддів (адвокатів чи науковців), конференція прокурорів мають три місяці, щоб відреагувати — звільнити чи прийняти рішення про залишення члена ВРП на посаді. Якщо рішення не ухвалять, то член ВРП вважається «звільненим на підставі закону». В законі визначено ключовий голос незалежних міжнародних експертів в Етичній раді, а строк її повноважень складе шість років.

Раніше своїх представників до Етичиної ради висунули міжнародні організації, які надають Україні допомогу у сфері судової реформи та протидії корупції.