Верховный суд поставил на паузу обращение в КСУ по поводу Этического совета

https://racurs.ua/n160313-verhovnyy-sud-postavil-na-pauzu-obraschenie-v-ksu-po-povodu-eticheskogo-soveta.html

Ракурс

Судебная реформа снова откладывается. Верховный суд 17 сентября решил отложить рассмотрение представления в Конституционный суд по поводу Этического совета Высшего совета правосудия.

Пленум Верховного суда перенес принятие этого вопроса на 8 октября. Судьи предлагают обратиться в КСУ с представлениями относительно конституционности отдельных положений закона № 1635-IX в части реформы Высшего совета правосудия. В нем предусматривается создание Этического совета.

Во время Пленума Верховного суда за перенос рассмотрения высказались 135 судей, против — 14, сообщила в своем ТГ-канале нардеп Ольга Совгиря.

Авторы этой инициативы ссылаются на то, что вопрос плохо подготовлен. Предполагается, что все это время пройдут переговоры с властями о формате работы Этического совета и будущего Высшего совета правосудия.

13 сентября Совет судей Украины заблокировал часть судебной реформы.

Он не смог делегировать ни одного своего представителя в Этический совет, который призван очистить Высший совет правосудия и начать новый этап судебной реформы.

«Ракурс» сообщал, что Верховный суд хочет получить соответствующее заключение КСУ относительно конституционности отдельных положений закона № 1635-IX в части реформы ВСП.

Принятый летом закон предусматривает проверку на добродетель действующего состава ВСП и привлечения Этического совета для формирования нового (в составе совета будут международные эксперты).

В совет войдут три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, определенные международными организациями.

В течение трех месяцев со дня утверждения ее состава совет будет оценивать соответствие членов ВСП (кроме председателя Верховного суда), избранных (назначенных) до вступления в силу этого закона, критериям профессиональной этики и добродетели.

После рекомендаций Этического совета съезды судей (адвокатов или ученых), конференция прокуроров имеют три месяца, чтобы отреагировать — уволить или принять решение об оставлении члена ВСП на должности. Если решение не будет принято, то член ВСП считается «уволенным на основании закона». В законе определен ключевой голос независимых международных экспертов в Этическом совете, а срок его полномочий составит шесть лет.

Ранее своих представителей в Етический совет выдвинули международные организации, оказывающие Украине помощь в сфере судебной реформы и противодействия коррупции.