Собаки «вынюхивают» COVID-инфицированных в аэропорту ОАЭ

https://racurs.ua/n160312-sobaki-vynuhivaut-covid-inficirovannyh-v-aeroportu-oae.html

Ракурс

Собак научили «вынюхивать» инфицированных коронавирусной болезнью пассажиров в аэропорту Объединенных Арабских Эмиратов. Животных тренировали с помощью образцов пота пациентов с COVID-19.

Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в журнале Communications Biology, уровень успешности выявления людей с COVID-19 собаками в аэропорту Дубая составил 98,2%. Об этом пишет Reuters.

Обучение было сложным: освоить новый навык на уровне международных стандартов, а затем научить этому собаку, — говорится в сообщении.

Всего в аэропортах ОАЭ работает 38 собак, которые проводят порядка 30−40 тестов в день.

Дубай получил запросы из разных стран мира относительно обмена опытом о том, как дрессировать собак, чтобы они могли вынюхивать COVID-19 — сообщил майор полиции Дубая Салах Халифа аль-Мазруи.

Несколько других стран, включая Финляндию, США и Францию, также тренируют собак выявлять инфицированных коронавирусом.

Напомним, в прошлом году «Ракурс» писал, что аэропорт Хельсинки использует собак для выявления инфицированных коронавирусом — собаки «вынюхивают» COVID-19 почти со 100% точностью.

Пассажиров, прибывающих из международных рейсов, просят протереть шею салфеткой. В отдельной будке банку с салфеткой ставят рядом с другими, содержащими посторонние запахи, и собака начинает нюхать. В случае, если собака реагирует на раздражитель, пассажиру рекомендуют сделать ПЦР-тест.