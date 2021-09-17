Собаки «винюхують» COVID-інфікованих в аеропорту ОАЕ

https://racurs.ua/ua/n160312-sobaky-vynuhuut-covid-infikovanyh-v-aeroportu-oae.html

Ракурс

Собак навчили «винюхувати» інфікованих на коронавірусну хворобу пасажирів в аеропорту Об'єднаних Арабських Еміратів. Тварин тренували за допомогою зразків поту пацієнтів з COVID-19.

Згідно з дослідженням, результати якого оприлюднені у журналі Communications Biology, рівень успішності виявлення людей з COVID-19 собаками в аеропорту Дубая склав 98,2%. Про це пише Reuters.

Навчання було складним: освоїти нову навичку на рівні міжнародних стандартів, а потім навчити цього собаку, — йдеться в повідомленні.

Загалом в аеропортах ОАЕ працює 38 собак, які проводять близько 30−40 тестів в день.

Дубай отримав запити з різних країн світу щодо обміну знаннями про те, як дресирувати собак, щоб вони могли винюхувати COVID-19, — розповів майор поліції Дубая Салах Халіфа аль-Мазруї.

Кілька інших країн, включаючи Фінляндію, США та Францію, також тренують собак виявляти інфікованих коронавірусом.

Нагадаємо, торік «Ракурс» писав, що аеропорт Гельсінкі використовує собак для виявлення інфікованих коронавірусом — собаки «винюхують» COVID-19 майже зі 100% точністю.

Пасажирів, котрі прибувають з міжнародних рейсів, просять протерти шию серветкою. В окремій будці банку з серветкою ставлять поруч з іншими, що містять сторонні запахи, і собака починає нюхати. У разі, якщо пес реагує на подразник, пасажиру рекомендують зробити ПЛР-тест.