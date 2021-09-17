Про операцію щодо «вагнерівців» не чули в керівництві ДБР

Сухачов. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n160311-pro-operaciu-schodo-vagnerivciv-ne-chuly-v-kerivnyctvi-dbr.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) не отримувало підтвердження інформації про проведення спецоперації щодо затримання «вагнерівців».

Про це заявив виконувач обов’язків директора ДБР Олексій Сухачов, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, це кримінальне провадження є надмірно політизованим, оскільки ДБР провело достатньо допитів, щоби спростувати проведення операції із затримання «вагнерівців».

Наразі жодної інформації про проведення такої операції на території України ми не отримали. За результатами допитів посадових осіб така інформація теж не отримана, — заявив він.

Щодо репортажу CNN про нібито допомогу американської сторони з організації операції Сухачов заявив, що слідчі провели аналіз та не виявили фактичних даних, які це ЗМІ могло б надати слідству як версію або напрям для дослідження. Він додав, що ДБР не взаємодіє з тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради щодо «вагнерівців», але в тому випадку, якщо вона виявить якісь суттєві докази, то правоохоронці долучать ці матеріали до справи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зрив спецоперації щодо затримання «вагнерівців», військових РФ із так званої приватної армії Путіна, 14 вересня розглядала Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади проти суверенітету України, до складу якої входять переважно нардепи зі «Слуги народу».

Джерело: Інтерфакс-Україна