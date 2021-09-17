Звання Героя України присвоїли українському паралімпійцю-рекордсмену

Звання Героя України присвоїли паралімпійцю Максиму Крипаку. Фото: isport.ua

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Звання Героя України присвоїли українському плавцю Максиму Крипаку.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з паралімпійцями. Крипак став найтитулованішим спортсменом літніх Паралімпійських ігор в Токіо. Він отримав п’ять золотих, одну срібну і бронзову медалі. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

В Японії Крипак здобув пять «золотих» нагород: на 100-метрівці вільним стилем, 100-метрівці батерфляєм, 100-метрівці на спині, дистанції 400 метрів вільним стилем і на 200-метрівці комплексним плаванням. Срібні нагороди він здобув на дистанції 50 метрів вільним стилем і бронзовим в естафеті 4×100 метрів вільним стилем.

Крім того, плавець став найтитулованішим українським спортсменом за всю історію паралімпійської збірної України. У його активі зараз у нього всього 15 нагород, 10 з яких — золоті медалі.

Нагадаємо, на іграх у Токіо українці зуміли вибороти 98 нагород — 24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових. Україна посіла п’яте місце за кількістю нагород та шосте у медальному заліку. Це другий результат в історії Паралімпіад для України. Більше медалей українці взяли тільки у 2016 році в Ріо.