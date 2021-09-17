Землетрус в Китаї. Фото: SCMP

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У Китаї землетрус знищив понад 150 тонн міцного алкоголю — підземні поштовхи спровокували витік на складі.

Щоб уникнути ризику пожежі рятувальникам довелося заливати алкоголь водою зі шлангів. Про це повідомляє South China Morning Post.

Інцидент трапився в провінції Сичуань. Китайська горілка зберігалася у великих керамічних глечиках, з них понад 170 — тріснули. Відкачували алкоголь спеціальними насосами.

Підземні поштовхи магнітудою 6 зафіксували 16 вересня в районі міста Лючжоу. Осередок залягав на глибині 10 км. Унаслідок цього загинули три людини, понад сотня отримали травми. Ще понад 70 тисяч людей евакуювали.

Крім цього, у результаті землетрусу було зруйновано понад 1 тисячі будинків, близько 3 тисяч будівель отримали серйозні пошкодження. Найбільше постраждало місто Лусянь із населенням 5 мільйонів осіб. Були евакуйовані люди з довколишніх населених пунктів. Провінція Сичуань знаходиться в зоні підвищеної сейсмічної активності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перші докази біблійного землетрусу віком 2800 років знайшли в Національному парку міста Давида — найстарішої частини Єрусалима на пагорбі муру. Під час розкопок дослідники виявили «шар руйнування» стін і розбиту кераміку. Ці знахідки підтверджують дані про землетрус, свідоцтво про який є в Старому Завіті.

Джерело: South China Morning Post