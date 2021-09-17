Озонова діра сягнула рекордних розмірів - більша за Антарктиду

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Ракурс

Рекордно велика діра утворилася в озоновому шарі атмосфери над Південною півкулею Землі. Розмір цієї озонової діри на 75% більший від усіх раніше зафіксованих. Дослідники Служби моніторингу атмосфери імені Коперника Copernicus повідомили, що зазвичай озонові діри утворюються через руйнацію озону під дією сонячного проміння та атмосферних викидів внаслідок діяльності людини.

Ми спостерігаємо досить велику і потенційно глибоку озонову діру… Поки неможливо точно сказати, як вона розвиватиметься. Однак цьогоріч вона надзвичайно подібна до діри 2020 року, коли вона була однією з найглибших та найдовших. Потрібні дослідження, щоб зрозуміти зв’язок відновлення озонового шару зі змінами клімату, але ми знаємо про існування зв’язку між його руйнуванням і температурою, — повідомив директор Служби моніторингу атмосфери Вінсент-Анрі Пеуч.

Впродовж останнього тижня озонова діра над Південним полюсом значно «виросла» і тепер перевищує за розмірами 75% озонових дір, які спостерігаються з 1979 року. Ця діра сягає піку в середині вересня-жовтня, а до грудня зазвичай затягується. Діра утворюється щороку наприкінці зими в Південній півкулі. На думку вчених, виснаження озонового шару головним чином спровоковано хлорфторвуглецями — органічними сполуками, які використовуються у кондиціонерах, аерозольних балончиках, холодильниках тощо.

Нагадаємо, щоб зупинити процес руйнування озонового шару — частини стратосфери на висоті 15−40 км, що захищає Землю від ультрафіолетового випромінювання — у 1987 році було ратифіковано Монреальський протокол. Тоді 197 країн відмовилися від деяких хімічних речовин у виробництві. Озоновий шар почав відновлюватися, проте процес триватиме, ймовірно, до 2060−2070-х років.

У разі зменшення концентрації озонового шару ультрафіолетове випромінювання може зашкодити людям і тваринам, також воно нагріває світовий океан, збільшуючи смертність морських істот і рослин.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що озонова діра над Південним полюсом Землі має розпочати затягуватися вже у 2024 році. Проте до цього, у 2021 році, вона ще може досягнути рекордного розміру.