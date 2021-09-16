Озонова діра невдовзі розпочне затягуватися, проте спочатку встановить рекорд

Озоновий шар затягнеться, вважають учені

https://racurs.ua/ua/n160268-ozonova-dira-nevdovzi-rozpochne-zatyaguvatysya-prote-spochatku-vstanovyt-rekord.html

Ракурс

Озонова діра над Південним полюсом Землі має розпочати затягуватися вже у 2024 році.

Проте до цього, у 2021 році, вона ще може досягнути рекордного розміру. Про це повідомляє агентство РІА «Новости» з посиланням на дані Головної геофізичної обсерваторії РФ.

За прогнозами учених, діра має потроху затягуватися і повернути стан озонового шару до періоду до застосування озоноруйнівних речовин.

До 2024 року буде непомітно, скорочується озоновий шар чи ні, а після 2024 року вже буде статистично помітно відновлення шару, — наголошує провідний науковий співробітник обсерваторії Андрій Кисельов.

Зазначається, що жителям Північної півкулі не варто побоюватися негативного впливу велетенської діри над Південним полюсом — небезпеку становлять передусім міні-діри, які формуються над територіями країн проживання.

Вперше руйнування озонового шару над Антарктикою зафіксували у 1985 році. Протягом наступних 35 років кожного серпня — на початку антарктичної весни — ця озонова діра починає рости і досягає свого піку до жовтня.

В межах боротьби за збереження озонового шару у 1987 році в Монреалі (Канада) відповідно до Віденської конвенції був розроблений Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, який був підписаний і набув чинності 1 січня 1989 року.

Джерело: РІА «Новости»