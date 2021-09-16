Золоті артефакти бронзової доби знайшли археологи в Китаї

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Артефакти зі слонової кості, золота, нефриту і бронзи знайшли археологи на місці історичного поселення Саньсіндуй у Китаї. Цінні реліквії були виявлені під час дослідження сьомої та восьмої так званих «жертовних ям» в руїнах Саньсіндуй у провінції Сичуань на південному заході Китаю.

Також влітку на місці розкопок легендарних руїн була знайдена бронзова фігурка людини з поверненою убік головою, яка сидить навколішки. Як стало відомо, бронзова фігура в такій позі була знайдена тут вперше, повідомляє Xinhua News Agency.

Нагадаємо, руїни Саньсіндуй називають однією з найбільших археологічних знахідок людства у XX столітті. Розкопки тут почалися в 1920 роках, після того як місцевий фермер випадково натрапив на стародавні реліквії. Відтоді археологам вдалося знайти понад 50 тис. різних предметів. Особливо успішним став 1986 рік, коли були виявлені дві церемоніальні ями, а в них — кілька бронзових голів, на які були одегнені золоті маски.

Джерело: Xinhua News Agency.