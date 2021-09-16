Золотые артефакты бронзового века нашли археологи в Китае

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Ракурс

Артефакты из слоновой кости, золота, нефрита и бронзы нашли археологи на месте исторического поселения Саньсиндуй в Китае. Ценные реликвии были обнаружены во время исследования седьмой и восьмой так называемых «жертвенных ям» в руинах Саньсиндуй в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Также летом на месте раскопок легендарных руин была найдена бронзовая фигурка сидящей на коленях человека с повернутой в сторону головой. Как стало известно, бронзовая фигура в такой позе была найдена здесь впервые, сообщает Xinhua News Agency.

Напомним, руины Саньсиндуй называют одной из величайших археологических находок человечества в XX веке. Раскопки здесь начались в 1920 годах, после того как местный фермер случайно наткнулся на древние реликвии. С тех пор археологам удалось найти более 50 тыс. различных предметов. Особенно успешным стал 1986 год, когда были обнаружены две церемониальные ямы, а в них — несколько бронзовых голов, на которые были наряжены золотые маски.

Источник: Xinhua News Agency.