Озоновая дыра вскоре начнет затягиваться, но сначала установит рекорд

Озоновый слой затянется, считают ученые, фото:

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Озоновая дыра над Южным полюсом Земли должна начать затягиваться уже в 2024 году.

Однако до этого, в 2021 году, она еще может достичь рекордного размера. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на данные Главной геофизической обсерватории РФ.

По прогнозам ученых, дыра должна понемногу начать затягиваться и вернуть состояние озонового слоя к периоду до применения озоноразрушающих веществ.

К 2024 году будет незаметно, сокращается озоновый слой или нет, а после 2024 уже будет статистически заметно восстановление слоя, — отмечает ведущий научный сотрудник обсерватории Андрей Киселев.

Отмечается, что жителям Северного полушария не стоит опасаться негативного влияния гигантской дыры над Южным полюсом — опасность представляют прежде всего мини-дыры, которые формируются над территориями стран проживания.

Впервые разрушение озонового слоя над Антарктикой зафиксировали в 1985 году. В течение следующих 35 лет каждого августа — в начале антарктической весны — эта озоновая дыра начинает расти и достигает своего пика до октября.

В рамках борьбы за сохранение озонового слоя в 1987 году в Монреале (Канада) в соответствии с Венской конвенцией был разработан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, который был подписан и вступил в силу 1 января 1989 года.

Источник: РИА «Новости»