Озоновая дыра достигла рекордных размеров - больше Антарктиды

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Ракурс

Рекордно большая дыра образовалась в озоновом слое атмосферы над Южной полушарием Земли. Размер этой озоновой дыры на 75% больше от всех ранее зафиксированных. Исследователи Службы мониторинга атмосферы имени Коперника Copernicus сообщили, что обычно озоновые дыры образуются из-за разрушения озона под действием солнечных лучей и атмосферных выбросов в результате деятельности человека.

Мы наблюдаем достаточно большую и потенциально глубокую озоновую дыру… Пока невозможно точно сказать, как она будет развиваться. Однако в этом году она чрезвычайно похожа на дыры 2020 года, когда она была одной из самых глубоких и длинных. Нужны исследования, чтобы понять связь восстановления озонового слоя с изменениями климата, но мы знаем о существовании связи между его разрушением и температурой, — сообщил директор Службы мониторинга атмосферы Винсент-Анри Пеуч.

В течение последней недели озоновая дыра над Южным полюсом значительно «выросла» и теперь превышает по размерам 75% озоновых дыр, наблюдаемых с 1979 года. Эта дыра достигает пика в середине сентября-октября, а к декабрю обычно затягивается. Дыра образуется ежегодно в конце зимы в Южном полушарии. По мнению ученых, истощение озонового слоя главным образом спровоцировано хлорфторуглеродами — органическими соединениями, которые используются в кондиционерах, аэрозольных баллончиках, холодильниках и тому подобное.

Напомним, чтобы остановить процесс разрушения озонового слоя — части стратосферы на высоте 15−40 км, защищающей Землю от ультрафиолетового излучения — в 1987 году был ратифицирован Монреальский протокол. Тогда 197 стран отказались от некоторых химических веществ в производстве. Озоновый слой начал восстанавливаться, однако процесс будет продолжаться, вероятно, до 2060−2070 годов.

В случае уменьшения концентрации озонового слоя ультрафиолетовое излучение может повредить людям и животным, также оно нагревает мировой океан, увеличивая смертность морских существ и растений.

Ранее «Ракурс» сообщал, что озоновая дыра над Южным полюсом Земли должна начать затягиваться уже в 2024 году. Однако до этого, в 2021 году, она еще может достичь рекордного размера.