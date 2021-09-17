Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n160307-ministr-bolel-za-dinamo-pod-kommentariy-kolomoyskogo-smi.html

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Алексей Чернышов-министр развития общин и территорий, во время футбольного матча первого раунда Лиги чемпионов «Динамо» — «Бенфика» общался с олигархом Игорем Коломойским.

Чиновник имел 30-минутный разговор с бизнесменом. Основным карьерным лоббистом господина Чернышева является Тимур Миндич-один из ближайших партнеров Коломойского, а также близкий друг заместителя председателя первого помощника президента Сергея Шефира и самого президента Владимира Зеленского. Об этом 17 сентября сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.

Отмечается, что на сегодняшний день господин Чернышов является кандидатом № 1 на пост префекта/главы Киевской городской госадминистрации. Правда, уже после того, как будет принят новый закон о столице.

Напомним, 15 сентября матч Лиги чемпионов в Киеве с участием «Динамо» и португальской «Бенфики» посетили топ-чиновники. В вип-ложе стадиона «Олимпийский» заметили известного олигарха, представителей «Слуги народа» и других нардепов, министров, бизнесменов и руководителей стратегически важных предприятий.

Источник: ZN.UA