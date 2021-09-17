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Ракурс
Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Фото: РБК-Україна

Міністр вболівав за «Динамо» під коментар Коломойського — ЗМІ

17 вер 2021, 11:49
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Олексій Чернишов, міністр розвитку громад і територій, під час футбольного матчу першого раунду Ліги чемпіонів «Динамо» — «Бенфіка» спілкувався з олігархом Ігорем Коломойським.

Чиновник мав 30-хвилинну розмову з бізнесменом. Основним кар'єрним лобістом пана Чернишова є Тимур Міндіч — один з найближчих партнерів Коломойського, а також близький друг заступника голови першого помічника президента Сергія Шефіра і самого президента Володимира Зеленського. Про це 17 вересня повідомляє ZN.UA із посиланням на джерела.

Зазначається, що на сьогоднішній день пан Чернишов є кандидатом № 1 на пост префекта/голови Київської міської держадміністрації. Правда, вже після того, як буде ухвалений новий закон про столицю.

Бомонд вболівав за «Динамо» проти «Бенфіки». Фото: Дмитро Ларін


Нагадаємо, 15 вересня матч Ліги чемпіонів у Києві за участю «Динамо» та португальської «Бенфіки» відвідали топ-посадовці. У віп-ложі стадіону «Олімпійський» помітили відомого олігарха, представників «Слуги народу» та інших нардепів, міністрів, бізнесменів та очільників стратегічно-важливих підприємств.

Джерело: ZN.UA

Джерело: Ракурс


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