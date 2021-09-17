Метеор. Фото: The Watchers

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Ракурс

В Іспанії великий метеор промайнув над південною частиною країни. Велика вогняна куля була помічена 15 вересня о 20.25 за Гринвічем.

Незвичайне явище тривало всього вісім секунд, але його встигли зафіксувати на об'єктиви камер. Про це повідомляє The Watchers.

Висока температура, досягнута небесним об'єктом під час потрапляння в земну атмосферу, спричинила виникнення дуже яскравої вогняної кулі — вона стала видимою на висоті близько 91 км над провінцією Бадахос. Осяяний метеор попрямував на північний захід і погас на висоті близько 22 км над тією ж провінцією.

Експерти з Інституту астрофізики Андалусії вважають, що метеор міг згоріти в повному обсязі, а невелика частина об'єкта могла досягти земної поверхні у вигляді метеорита.

Подію зафіксували в метеорних мережах Південно-Західної Європи (SWEMN), а також на станціях, розташованих в астрономічних обсерваторіях Альмерії, Гранади, Ла-Сагра, Ла Хіта й Севільї.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що метеор на Тайвані пролетів вночі 7 липня. Свідками цієї незвичайної події стали місцеві жителі, які побачили космічне явище на власні очі.

Джерело: The Watchers