Метеор. Фото: The Watchers

https://racurs.ua/n160306-yarkiy-meteor-ozaril-nebo-na-uge-ispanii-video-yavleniya.html

Ракурс

В Испании крупный метеор пронесся над южной частью страны. Крупный огненный шар был замечен 15 сентября в 20.25 по Гринвичу.

Необычное явление длилось всего восемь секунд, но его успели зафиксировать на объективы камер. Об этом сообщает The Watchers.

Высокая температура, достигнутая небесным объектом при попадании в земную атмосферу, вызвала возникновение очень яркого огненного шара — он стал видимым на высоте около 91 км над провинцией Бадахос. Сияющий метеор направился на северо-запад и погас на высоте около 22 км над той же провинцией.

Эксперты из Института астрофизики Андалусии считают, что метеор мог сгореть не полностью, а небольшая часть объекта могла достичь земной поверхности в виде метеорита.

Событие зафиксировали в Метеорной сети Юго-Западной Европы (SWEMN), а также на станциях, расположенных в астрономических обсерваториях Альмерии, Гранады, Ла-Сагра, Ла Хита и Севильи.

Напомним, ранее мы сообщали, что метеор на Тайване пролетел ночью 7 июля. Свидетелями этого необычного события стали местные жители, которые увидели космическое явление собственными глазами.

Источник: The Watchers