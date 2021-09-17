Яркий метеор озарил небо на юге Испании — видео явленияhttps://racurs.ua/n160306-yarkiy-meteor-ozaril-nebo-na-uge-ispanii-video-yavleniya.htmlРакурс
В Испании крупный метеор пронесся над южной частью страны. Крупный огненный шар был замечен 15 сентября в 20.25 по Гринвичу.
Необычное явление длилось всего восемь секунд, но его успели зафиксировать на объективы камер. Об этом сообщает The Watchers.
Высокая температура, достигнутая небесным объектом при попадании в земную атмосферу, вызвала возникновение очень яркого огненного шара — он стал видимым на высоте около 91 км над провинцией Бадахос. Сияющий метеор направился на северо-запад и погас на высоте около 22 км над той же провинцией.
Эксперты из Института астрофизики Андалусии считают, что метеор мог сгореть не полностью, а небольшая часть объекта могла достичь земной поверхности в виде метеорита.
Событие зафиксировали в Метеорной сети Юго-Западной Европы (SWEMN), а также на станциях, расположенных в астрономических обсерваториях Альмерии, Гранады, Ла-Сагра, Ла Хита и Севильи.
Напомним, ранее мы сообщали, что метеор на Тайване пролетел ночью 7 июля. Свидетелями этого необычного события стали местные жители, которые увидели космическое явление собственными глазами.
Источник: The Watchers