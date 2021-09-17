Молния всю ночь «атаковала» телебашню в Торонто

https://racurs.ua/n160305-molniya-vsu-noch-atakovala-telebashnu-v-toronto-video.html

Ракурс

Молния шесть раз подряд попала в одно и тоже место. Инцидент произошел в Канаде. Молния попала в телебашню CN в крупнейшем городе страны — Торонто. Момент удалось заснять очевидцам.

Удары молнии по телебашне зафиксировала на телефон местная жительница Дилшад Берман, которая наблюдала за ночной грозой со своего балкона. Об этом пишет Yahoo.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в конце августа в Китае молния ударила в один и тот же электрический столб не менее 12 раз всего за несколько секунд. Тогда местный житель снимал шторм над городом Циндао в провинции Шаньдун.

Согласно информации Национального управления океанических и атмосферных исследований США NOAA, на ранних стадиях развития грозы воздух действует как изолятор между положительными и отрицательными зарядами в облаке, а также между облаком и землей. Когда противоположные заряды накапливаются, изолирующая способность воздуха разрушается и формируется быстрый разряд электричества — молния. Эксперты считают, что молния действительно поражает одно и то же место более одного раза.

Отметим, что сезон молний в Украине начинается в конце апреля и длится до сентября. С приходом холодов молнии исчезают.

Напомним, в начале августа во время свадьбы в Бангладеш у людей попали молнии в момент, когда семья жениха выходила из лодки и направлялась к дому невесты. Тогда погибли 17 человек, еще 14 пострадали.