Блискавка усю ніч гатила по телевежі у Торонто

https://racurs.ua/ua/n160305-blyskavka-usu-nich-gatyla-po-televeji-u-toronto-video.html

Ракурс

Блискавка шість разів поспіль влучила в одне і теж місце. Інцидент стався у Канаді. Блискавка поцілила в телевежу CN у найбільшому місті країни — Торонто. Момент вдалося зафільмувати очевидцям.

Удари блискавки по телевежі зняла на телефон місцева мешканка Ділшад Берман, яка спостерігала за нічною грозою зі свого балкона. Про це пише Yahoo.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що наприкінці серпня в Китаї блискавка вдарила в один і той же електричний стовп щонайменше 12 разів всього за кілька секунд. Тоді місцевий житель знімав шторм над містом Циндао в провінції Шаньдун.

Згідно з інформацією Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США NOAA, на ранніх стадіях розвитку грози повітря діє як ізолятор між позитивними і негативними зарядами в хмарі, а також між хмарою і землею. Коли протилежні заряди накопичуються, ізолююча здатність повітря руйнується й формується швидкий розряд електрики — блискавка. Експерти вважають, що блискавка дійсно вражає одне і те ж місце більше одного разу.

Зауважимо, що сезон блискавок в Україні починається в кінці квітня і триває до вересня. З приходом холодів блискавки зникають.

Нагадаємо, на початку серпня під час весілля у Бангладеш в людей поцілили блискавки в момент, коли родина нареченого виходила з човна і прямувала до будинку нареченої. Тоді загинули 17 осіб, ще 14 постраждали.