Заповіт принца Філіпа засекретили майже на століття

Принц Філіп. Фото: HELLO

https://racurs.ua/ua/n160304-zapovit-prynca-filipa-zasekretyly-mayje-na-stolittya.html

Ракурс

Принц Філіп, померлий чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II, залишив після смерті заповіт.

Високий суд Лондона на 90 років засекретив публікацію документу, щоби зберегти гідність та репутацію королеви. Про це повідомляє BBC.

Таємний документ зберігатимуть у сейфі разом зі ще 30 закритими конвертами з останньою волею померлих членів королівської родини.

Суд ухвалив відповідне рішення для того, аби не порушувати багаторічну традицію королівського сімейства та дозволив не оприлюднювати заповіт. Він також зазначив, що сам не бачив документ і нічого не чув про його зміст.

Традицію не розкривати заповіт порушили лише одного разу — після смерті принцеси Діани. Вона залишила своє майно в довірчому управлінні, щоби воно дісталося її синам — принцам Гаррі та Вільяму — після досягнення ними 25 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Філіп не мав супутніх захворювань та травм, які могли б спричинити раптову смерть. Офіційною причиною його смерті назвали похилий вік.

Джерело: BBC