Завещание принца Филиппа засекретили почти на век

Принц Филипп. Фото: HELLO

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Принц Филипп, умерший супруг королевы Великобритании Елизаветы II, оставил после смерти завещание.

Высокий суд Лондона на 90 лет засекретил публикацию документа, чтобы сохранить достоинство и репутацию королевы. Об этом сообщает BBC.

Секретный документ будут хранить в сейфе вместе с еще 30 закрытыми конвертами с последней волей умерших членов королевской семьи.

Суд принял соответствующее решение для того, чтобы не нарушать многолетнюю традицию королевского семейства и позволил не обнародовать завещание. Он также отметил, что сам не видел документ и ничего не слышал о его содержании.

Традицию не раскрывать завещание нарушили лишь однажды — после смерти принцессы Дианы. Она оставила свое имущество в доверительном управлении, чтобы оно досталось ее сыновьям — принцам Гарри и Уильяму — по достижении ими 25 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Филипп не имел сопутствующих заболеваний и травм, которые могли бы повлечь внезапную смерть. Официальной причиной его смерти назвали преклонный возраст.

Источник: BBC