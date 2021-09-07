Блискавка за кілька секунд 12 разів влучила у стовп в Китаї

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Блискавка за кілька секунд 12 разів влучила в одне і теж місце. Інцидент стався в Китаї. Блискавка поцілила в електричний стовп з ліхтарем. Момент вдалося зафільмувати очевидцям.

Місцевий мешканець знімав шторм над містом Циндао в провінції Шаньдун 31 серпня. В кадр потрапив ліхтарний стовп, який за мить почала «атакувати» блискавка. Множинні удари сталися менш ніж за десять секунд, пише Daily Mail.

Згідно з інформацією NOAA, на ранніх стадіях розвитку грози повітря діє як ізолятор між позитивними і негативними зарядами в хмарі, а також між хмарою і землею. Коли протилежні заряди накопичуються, ізолююча здатність повітря руйнується й формується швидкий розряд електрики — блискавка. Експерти вважають, що блискавка дійсно вражає одне і те ж місце більше одного разу.

Нагадаємо, на початку серпня під час весілля у Бангладеш в людей поцілили блискавки в момент, коли родина нареченого виходила з човна і прямувала до будинку нареченої. Тоді загинули 17 осіб, ще 14 постраждали.

Зауважимо, що сезон блискавок в Україні починається в кінці квітня і триває до вересня. З приходом холодів блискавки зникають.

Джерело: Daily Mail