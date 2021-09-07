Молния за несколько секунд 12 раз попала в столб в Китае

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Молния за несколько секунд 12 раз попала в одно и тоже место. Инцидент произошел в Китае. Молния попала в электрический столб с фонарем. Момент удалось заснять очевидцам.

Местный житель снимал шторм над городом Циндао в провинции Шаньдун 31 августа. В кадр попал фонарный столб, который спустя мгновение начала «атаковать» молния. Множественные удары произошли менее чем за десять секунд, пишет Daily Mail.

Согласно информации NOAA, на ранних стадиях развития грозы воздух действует как изолятор между положительными и отрицательными зарядами в облаке, а также между облаком и землей. Когда противоположные заряды накапливаются, изолирующая способность воздуха разрушается и формируется быстрый разряд электричества — молния. Эксперты считают, что молния действительно поражает одно и то же место более одного раза.

Напомним, в начале августа во время свадьбы в Бангладеш у людей попали молнии в момент, когда семья жениха выходила из лодки и направлялась к дому невесты. Тогда погибли 17 человек, еще 14 пострадали.

Отметим, что сезон молний в Украине начинается в конце апреля и продолжается до сентября. С приходом холодов молнии исчезают.

Источник: Daily Mail