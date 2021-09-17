Землетрясение в Китае. Фото: SCMP

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В Китае землетрясение уничтожило более 150 тонн крепкого алкоголя — подземные толчки спровоцировали утечку на складе.

Во избежание возгорания спасателям пришлось заливать алкоголь водой из шлангов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в провинции Сычуань. Китайская водка хранилась в больших керамических кувшинах, из них более 170 — треснули. Откачивали алкоголь специальными насосами.

Подземные толчки магнитудой 6 зафиксировали ранее 16 сентября в районе города Лючжоу. Очаг залегал на глубине 10 км. В результате погибли три человека, более сотни получили травмы. Еще свыше 70 тысяч человек эвакуировали.

Помимо этого, в результате землетрясения было разрушено более 1 тысячи домов, порядка 3 тысяч строений получили серьезные повреждения. Больше всего пострадал город Лусянь с населением 5 миллионов человек. Были эвакуированы близлежащие населенные пункты. Провинция Сычуань находится в зоне повышенной сейсмической активности.

Напомним, ранее мы сообщали, что первые доказательства библейского землетрясения возрастом 2800 лет нашли в Национальном парке города Давида — старейшей части Иерусалима на холме Офела. Во время раскопок исследователи обнаружили «слой разрушения» стен и разбитую керамику. Эти находки подтверждают данные о землетрясении, свидетельство о котором есть в Ветхом Завете.

Источник: South China Morning Post