Звание Героя Украины присвоили украинскому паралимпийцу-рекордсмену

Звание Героя Украины присвоили паралимпийцу Максиму Крипаку. Фото: isport.ua

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Звание Героя Украины присвоили украинскому пловцу Максиму Крипаку.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с паралимпийцами. Крипак стал самым титулованным спортсменом летних Паралимпийских игр в Токио. Он получил пять золотых, одну серебряную и бронзовую медали. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В Японии Крипак завоевал пять «золотых» наград: на 100-метровке вольным стилем, 100-метровке баттерфляем, 100-метровке на спине, дистанции 400 метров вольным стилем и на 200-метровке комплексным плаванием. Серебряные награды он получил на дистанции 50 метров вольным стилем и бронзовым в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Кроме того, пловец стал самым титулованным украинским спортсменом за всю историю паралимпийской сборной Украины. В его активе сейчас у него всего 15 наград, 10 из которых — золотые медали.

Напомним, на играх в Токио украинцы сумели завоевать 98 наград — 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Украина заняла пятое место по количеству наград и шестое в медальном зачете. Это второй результат в истории Паралимпиад для Украины. Больше медалей украинцы взяли только в 2016 году в Рио.