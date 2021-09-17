Об операции по «вагнеровцам» не слышали в руководстве ГБР

Сухачов. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n160311-ob-operacii-po-vagnerovcam-ne-slyshali-v-rukovodstve-gbr.html

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Государственное бюро расследований (ГБР) не получало подтверждения информации о проведении спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

Об этом заявил исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, это уголовное производство является чрезмерно политизированным, поскольку ГБР провело достаточно допросов, чтобы опровергнуть проведение операции по задержанию «вагнеровцев».

Пока никакой информации о проведении такой операции на территории Украины мы не получили. По результатам допросов должностных лиц такая информация тоже не получена, — заявил он.

Исходя из репортажа CNN о якобы помощи американской стороны в организации операции Сухачев заявил, что следователи провели анализ и не выявили фактических данных, которые СМИ могли бы предоставить следствию как версию или направление для исследования. Он добавил, что ГБР не взаимодействует с временной следственной комиссией Верховной Рады по «вагнеровцам», но в том случае, если она обнаружит какие-то существенные доказательства, то правоохранители приобщат эти материалы к делу.

Напомним, ранее мы сообщали, что срыв спецоперации по задержанию «вагнеровцев», военных РФ из так называемой частной армии Путина, 14 сентября рассматривала Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти против суверенитета Украины, в состав которой входят преимущественно нардепы из «Слуги народа».

Источник: Интерфакс-Украина