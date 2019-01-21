Ані Лорак розлучатиметься в Києві наприкінці січня

Ані Лорак розлучатиметься з Муратом Налчаджиоглу в Києві наприкінці січня. Фото: 24tv.ua

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Racurs.ua

Ані Лорак добивається розлучення з Муратом Налчаджиоглу. Судове слухання у справі відбудеться за десять днів в одному з районних судів Києва.

Засідання щодо розірвання шлюбу скандальної української співачки і турецького бізнесмена призначено на 11.00 четверга, 31 січня. Відповідний запис міститься в реєстрі справ, призначених до розгляду в Шевченківському суді столиці.

Також повідомляється, що ініціатором розлучення стала саме Кароліна Куєк (її сценічне ім’я — Ані Лорак).

Справу про розлучення артистки зареєстровано під номером 761/46326/18. Розглядатиме її суддя Олена Піхур.

Чутки про розлучення Ані Лорак ширилися вже кілька місяців. Ймовірною причиною такого рішення співачки називають зради її чоловіка. Хоча самій артистці закидають роман із російським співаком Сергієм Лазарєвим.

Шлюб Куєк і Налчаджиоглу триває вже десятий рік, хоча вони давно живуть окремо. Зокрема, співачка працює і постійно проживає у російській столиці Москві, а її чоловіка часто бачать у Києві.

Поки що невідомо, з матір’ю чи батьком залишиться їхня донька. Наразі вона живе з Ані Лорак у Росії.

Між тим нагадаємо, що восени 2018 року в парламенті ініціювали запровадження санкцій стосовно кількох діячів українського та російського шоу-бізнесу, зокрема, позбавлення їх звань народних і заслужених артистів України. До «чорного списку» потрапила й Ані Лорак через її роботу в РФ.