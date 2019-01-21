Ани Лорак будет разводиться в Киеве в конце января

Ани Лорак будет разводиться с Муратом Налчаджиоглу в Киеве в конце января. Фото: 24tv.ua

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Racurs.ua

Ани Лорак добивается развода с Муратом Налчаджиоглу. Судебное слушание по делу состоится через десять дней в одном из районных судов Киева.

Бракоразводный процесс скандальной украинской певицы и турецкого бизнесмена стартует в 11.00 четверга, 31 января. Соответствующая запись появилась в реестре дел, назначенных к рассмотрению в Шевченковском суде столицы.

Также сообщается, что инициатором развода стала именно Каролина Куек (ее сценическое имя — Ани Лорак).

Дело о разводе артистки зарегистрировано под номером 761/46326/18. Рассматривать его будет судья Елена Пихур.

Слухи о разводе Ани Лорак ходили уже несколько месяцев. Вероятной причиной такого решения певицы называют измены ее мужа. Хотя саму артистку подозревают в романе с российским певцом Сергеем Лазаревым.

Брак Куек и Налчаджиоглу длится уже десятый год, хотя они давно живут отдельно. В частности, певица работает и постоянно проживает в российской столице Москве, а ее мужа часто видят в Киеве.

Пока что неизвестно, с матерью или отцом останется их дочь. Сейчас она живет с Ани Лорак в России.

Между тем напомним, что осенью 2018 года в парламенте инициировали введение санкций в отношении нескольких деятелей украинского и российского шоу-бизнеса, в частности, лишение их званий народных и заслуженных артистов Украины. В «черный список» попала и Ани Лорак из-за ее работы в РФ.