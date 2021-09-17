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Певица Ани Лорак. Фото: rbc.ua

Ани Лорак похвасталась новой российской премией (ФОТО)

17 сен 2021, 13:01
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Ани Лорак, певица украинского происхождения, которая уже годами работает и живет в столице страны-агрессора, похвасталась перед своими фанатами новой премией.

Артистку россияне признали самой модной в поп-эстраде России. За это ей вручили премию Fashion People Awards. Сама Лорак заявила, что ей приятно такое признание. Об этом она рассказала в своем профиле в Instagram.

Приятно получать такие знаки внимания и признания. Спасибо #fashionpeopleawards2021, — говорится в сообщении.

На церемонии награждения Лорак надела черный бра с глубоким вырезом и блестками, брюки узкого кроя и короткий жакет. Образ дополнила лаконичным хвостом и ярким вечерним макияжем.

На церемонии вручения был также известный сторонник оккупации Крыма Филипп Киркоров, который тоже опубликовал совместную фотографию с Лорак.

Ани Лорак похвасталась новой российской премией. Фото: instagram.com/anilorak

Как известно, 16 августа Ани Лорак выступила в одесском ночном клубе, это были ее первые официальные гастроли в Украине за последние семь лет. Предыдущие концерты артистки срывали активисты, которым не нравится неясна политическая позиция певицы по агрессии России в Украине. После Одессы Лорак сразу же отправилась на российский фестиваль «Новая волна» в Сочи.


После гастролей в Одессе Лорак анонсировала выход нового альбома, где будет одна песня на украинском языке. Певица отметила, что композиция порадует ее «интернациональных сторонников», потому что музыка «не имеет национальности».

Напомним, в июне гражданина РФ и народного артиста Украины Филиппа Киркорова объявили лицом, которое угрожает национальной безопасности Украины. Артист ранее называл украинский Крым «российским» и незаконно посещал полуостров.

Источник: Ракурс


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