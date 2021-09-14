Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нардеп від «Слуги народу» збрехала в прямому ефірі – курйозне відео. Фото: my.ua

Нардеп від «Слуги народу» збрехала в прямому ефірі — курйозне відео

14 вер 2021, 16:17
999

«Слуга народу», пропрезидентська партія, знову осоромилася. Нардеп Роксолана Підласа заплуталася в соціологічних опитуваннях і заявила, що 58% українців задоволені розвитком країни.

Всі роки президентства Зеленського ці цифри тримаються на рівні понад 50%, — сказала вона в ефірі телеканалу ICTV.

Після цього ведучий зачитав дані опитування групи «Рейтинг» за 7 вересня. 58% громадян нашої країни вважають, що в цілому справи в Україні йдуть в неправильному напрямку.

Лише 34% населення задоволені тим, як розвивається країна. Ще 8% людей не змогли визначитися з відповіддю. Вірити цим даним Підласа відмовилася.


Згідно з результатами опитування КМІС, проведеного в січні поточного року, 74% українців вважали, що країна рухається в неправильному напрямку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів