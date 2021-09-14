Нардеп від «Слуги народу» збрехала в прямому ефірі – курйозне відео. Фото: my.ua

https://racurs.ua/ua/n160149-nardep-vid-slugy-narodu-zbrehala-v-pryamomu-efiri-kuryozne-video.html

Ракурс

«Слуга народу», пропрезидентська партія, знову осоромилася. Нардеп Роксолана Підласа заплуталася в соціологічних опитуваннях і заявила, що 58% українців задоволені розвитком країни.

Всі роки президентства Зеленського ці цифри тримаються на рівні понад 50%, — сказала вона в ефірі телеканалу ICTV.

Після цього ведучий зачитав дані опитування групи «Рейтинг» за 7 вересня. 58% громадян нашої країни вважають, що в цілому справи в Україні йдуть в неправильному напрямку.

Лише 34% населення задоволені тим, як розвивається країна. Ще 8% людей не змогли визначитися з відповіддю. Вірити цим даним Підласа відмовилася.

Згідно з результатами опитування КМІС, проведеного в січні поточного року, 74% українців вважали, що країна рухається в неправильному напрямку.