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Ракурс
На кордоні з Білоруссю СБУ виявила арсенал вибухівки і зброї — новини України

На кордоні з Білоруссю СБУ виявила вибухівку і зброю (ФОТО, ВІДЕО)

14 вер 2021, 16:07
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На кордоні з Білоруссю співробітники Служби безпеки України виявили схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою. Арсенал було заховано у лісосмузі поблизу селища Бутове у Рівненській області.

Його вдалося виявити в ході однієї із фаз навчань СБУ, а саме — під час відпрацювання прикордонної смуги державного кордону України, — інформує прес-центр СБУ.

Спецпризначенці вилучили із тайника:

  • два магазини до АК-74;

  • п’ять кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид);

  • дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26;

  • 170 патронів калібру 5,45 та 7,62;

  • вісім ручних гранат РГД-5 із запалами до них.

Вилучені боєприпаси та засоби ураження направлено на проведення вибухо-технічних експертиз.

Вилучені боєприпаси та засоби ураження направлено на проведення вибухо-технічних експертиз. СБУ встановлює, звідки ця вибухівка та боєприпаси і яким чином вони потрапили на Рівненщину.


Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Джерело: Ракурс


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