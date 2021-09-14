На кордоні з Білоруссю СБУ виявила арсенал вибухівки і зброї — новини України

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На кордоні з Білоруссю співробітники Служби безпеки України виявили схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою. Арсенал було заховано у лісосмузі поблизу селища Бутове у Рівненській області.

Його вдалося виявити в ході однієї із фаз навчань СБУ, а саме — під час відпрацювання прикордонної смуги державного кордону України, — інформує прес-центр СБУ.

Спецпризначенці вилучили із тайника:

два магазини до АК-74;

п’ять кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид);

дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26;

170 патронів калібру 5,45 та 7,62;

вісім ручних гранат РГД-5 із запалами до них.

Вилучені боєприпаси та засоби ураження направлено на проведення вибухо-технічних експертиз.

Вилучені боєприпаси та засоби ураження направлено на проведення вибухо-технічних експертиз. СБУ встановлює, звідки ця вибухівка та боєприпаси і яким чином вони потрапили на Рівненщину.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.