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На кордоні з Білоруссю СБУ виявила арсенал вибухівки і зброї — новини України
На кордоні з Білоруссю СБУ виявила вибухівку і зброю (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n160148-na-kordoni-z-bilorussu-sbu-vyyavyla-arsenal-vybuhivky-i-zbroyi-foto-video.htmlРакурс
На кордоні з Білоруссю співробітники Служби безпеки України виявили схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою. Арсенал було заховано у лісосмузі поблизу селища Бутове у Рівненській області.
Його вдалося виявити в ході однієї із фаз навчань СБУ, а саме — під час відпрацювання прикордонної смуги державного кордону України, — інформує прес-центр СБУ.
Спецпризначенці вилучили із тайника:
два магазини до АК-74;
п’ять кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид);
дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26;
170 патронів калібру 5,45 та 7,62;
вісім ручних гранат РГД-5 із запалами до них.
Вилучені боєприпаси та засоби ураження направлено на проведення вибухо-технічних експертиз.
Вилучені боєприпаси та засоби ураження направлено на проведення вибухо-технічних експертиз. СБУ встановлює, звідки ця вибухівка та боєприпаси і яким чином вони потрапили на Рівненщину.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.
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