Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ТКГ. Фото:

У ТКГ відреагували на рекламу виборів у Держдуму на Донбасі

14 вер 2021, 16:03
999

На Донбасі хочуть змусити українців голосувати на виборах у Держдуму, створивши «інфоцентри» на українській території.

Представник Донецька в Мінській тристоронньої контактній групі (ТКГ) по Донбасу Сергій Гармаш заявив, що основні зусилля Москви наразі спрямовані на підрив запровадження формули Штайнмайєра. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.


За його словами, Кремль свідомо ігнорує формулу Штайнмайєра та європейські норми й міжнародне право — саме для того, аби «підтягнути» голоси за партію Путіна з окупованих українських територій. За допомогою маріонеткових «ДНР» та «ЛНР» росіяни закликають місцевих жителів приходити та голосувати на виборах у російську Держдуму в «інфоцентрах», які розташовані на території України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Російська Федерація (РФ) залучить до виборів у Держдуму електорат з окупованих українських територій. Фейкова ДНР запускає безкоштовний потяг з 17 по 19 вересня до станції Успенська, що розташована на кордоні з Росією.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів