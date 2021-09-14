У ТКГ відреагували на рекламу виборів у Держдуму на Донбасі

ТКГ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n160147-u-tkg-vidreaguvaly-na-reklamu-vyboriv-u-derjdumu-na-donbasi.html

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На Донбасі хочуть змусити українців голосувати на виборах у Держдуму, створивши «інфоцентри» на українській території.

Представник Донецька в Мінській тристоронньої контактній групі (ТКГ) по Донбасу Сергій Гармаш заявив, що основні зусилля Москви наразі спрямовані на підрив запровадження формули Штайнмайєра. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, Кремль свідомо ігнорує формулу Штайнмайєра та європейські норми й міжнародне право — саме для того, аби «підтягнути» голоси за партію Путіна з окупованих українських територій. За допомогою маріонеткових «ДНР» та «ЛНР» росіяни закликають місцевих жителів приходити та голосувати на виборах у російську Держдуму в «інфоцентрах», які розташовані на території України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Російська Федерація (РФ) залучить до виборів у Держдуму електорат з окупованих українських територій. Фейкова ДНР запускає безкоштовний потяг з 17 по 19 вересня до станції Успенська, що розташована на кордоні з Росією.