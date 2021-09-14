В ТКГ отреагировали на рекламу выборов в Госдуму на Донбассе

ТКГ. Фото:

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На Донбассе хотят заставить украинцев голосовать на выборах в Госдуму, создав «Инфоцентр» на украинской территории.

Представитель Донецка в Минской трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что основные усилия Москвы пока направленные на подрыв введения формулы Штайнмайера. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По его словам, Кремль сознательно игнорирует формулу Штанмайера, европейские нормы и международное право — именно для того, чтобы «подтянуть» голоса за партию Путина с оккупированных украинских территорий. С помощью марионеточных «ДНР» и «ЛНР» россияне призывают местных жителей приходить и голосовать на выборах в российскую Госдуму в «Инфоцентр», который расположен на территории Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что Российская Федерация (РФ) привлечет к выборам в Госдуму электорат с оккупированных украинских территорий. Фейковая ДНР запускает бесплатный поезд с 17 по 19 сентября на станцию ​​Успенская, расположенную на границе с Россией.