Денис Монастырский и полицейские. Фото: mvs.gov.ua

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Повышение зарплат украинским полицейским потребует Министерство внутренних дел.

Сейчас острым остается вопрос заработной платы сотрудников полиции. Из-за низкой зарплаты офицеры меняют работу. Денежное обеспечение необходимо пересматривать в контексте бюджетного процесса, который сейчас идет. Об этом 14 сентября заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время вручения полицейским офицерам общины 86 новых служебных автомобилей, передает пресс-служба МВД.

Монастырский отметил, что в целом в Нацполиции зарплаты корректируются в пределах 12−16 тыс. грн, с надбавками и выплатами за выслугу лет. Глава МВД отметил, такие зарплаты минимально возможны для сельских общин или районных центров. Однако, по его словам, такая зарплата недостаточна для офицера общины, который работает на несколько сел. А в городах она фактически не выдерживает конкуренции.

Сейчас народные депутаты, которые приобщены к МВД проектов, понимают ценность и необходимость обеспечения безопасности страны. К ним мы и будем обращаться за поддержкой, чтобы после внесения проекта госбюджета, который закон обязывает подать уже завтра в парламент через предложения депутатских комитетов, фракций, групп. Мы предоставим предложения по выравниванию баланса средней заработной платы по регионам. Это то, что сможет выровнять и оставлять на местах кадры, которые сегодня работают в Национальной полиции, — добавил Монастырский.



По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, минимальное денежное содержание в Нацполиции — 12 тыс. грн, а средняя заработная плата — 13 тыс. грн. Полицейским офицерам общины сейчас выплачивают до 14 тыс. грн.

Напомним, в июле Государственная служба статистики Украины заявляла, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июле составила 14 тыс. 345 грн, что на 32 грн превышало июньский показатель.