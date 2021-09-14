Денис Монастирський і поліцейські. Фото: mvs.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n160146-mvs-hoche-bilshe-groshey-na-zarplaty-policeyskym.html

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Підвищення зарплат українським поліцейським вимагатиме Міністерство внутрішніх справ.

Зараз гострим залишається питання заробітної плати працівників поліції. Через низьку зарплатню офіцери змінюють роботу. Грошове забезпечення необхідно переглядати в контексті бюджетного процесу, який наразі триває. Про це 14 вересня заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час вручення поліцейським офіцерам громад 86 нових службових автомобілів, передає прес-служба МВС.

Монастирський наголосив, що в загалом у Нацполіції зарплати коригуються в межах 12−16 тис. грн, з надбавками та виплатами за вислугу років. Очільник МВС наголосив, такі зарплати мінімально можливі для сільських громад або районних центрів. Однак, за його словами, така зарплата недостатня для офіцера громади, який працює на декілька сіл. А в містах вона фактично не витримує конкуренції.

Наразі народні депутати, які долучені до проєктів МВС, розуміють цінність і необхідність забезпечення безпеки країни. До них ми й будемо звертатись за підтримкою, щоб після внесення проєкту держбюджету, який Закон зобов’язує подати вже завтра до парламенту через пропозиції депутатських комітетів, фракцій, груп. Ми надамо пропозиції щодо вирівняння балансу середньої заробітної плати по регіонам. Це те, що зможе вирівняти та залишати на місцях кадри, які сьогодні працюють у Національні поліції, — додав Монастирський.



За словами очільника Національної поліції України Ігоря Клименка, мінімальне грошове утримання у Нацполіції — 12 тис. грн, а середня заробітна плата — 13 тис. грн. Поліцейським офіцерам громади наразі виплачують до 14 тис. грн.

Нагадаємо, в липні Державна служба статистики України заявляла, що середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій у липні склала 14 тис. 345 грн, що на 32 грн перевищувало червневий показник.