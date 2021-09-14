На границе с Беларусью СБУ выявила взрывчатку и оружие

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Ракурс

На границе с Беларусью сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой. Арсенал был спрятан в лесополосе близ поселка Бутово в Ровенской области.

Его удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений СБУ, а именно — во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины, — информирует пресс-центр СБУ.

Спецназовцы изъяли из тайника:

два магазина к АК-74;

пять килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид);

две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26;

170 патронов калибра 5,45 и 7,62;

восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним.

Изъятые боеприпасы и средства поражения направлены на проведение взрыво-технических экспертиз. СБУ устанавливает, откуда эта взрывчатка и боеприпасы и каким образом они попали в Ровенскую область.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.