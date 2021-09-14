Нардеп от «Слуги народа» солгала в прямом эфире – курьезное видео. Фото: my.ua

https://racurs.ua/n160149-nardep-ot-slugi-naroda-solgala-v-pryamom-efire-kureznoe-video.html

Ракурс

«Слуга народа», пропрезидентская партия, снова опозорилась. Нардеп Роксолана Пидласа запуталась в социологических опросах и заявила, что 58% украинцев довольны развитием страны.

Все годы президентства Зеленского эти цифры держатся на уровне более 50%, — сказала она в эфире телеканала ICTV.

После этого ведущий зачитал данные опроса группы «Рейтинг» за 7 сентября. 58% граждан нашей страны считают, что в целом дела в Украине идут в неправильном направлении.

Только 34% населения довольны тем, как развивается страна. Еще 8% человек не смогли определиться с ответом. Верить этим данным Пидласа отказалась.

Согласно результатам опроса КМИС, проведенного в январе текущего года, 74% украинцев считали, что страна движется в неправильном направлении.