Міграцію племен бронзової доби спровокувало молоко — вчені

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Велика міграція племен бронзової доби почалася через вживання молочних продуктів у раціон. Такий висновок зробили вчені на основі аналізу зубного каменю 56 осіб епохи енеоліту і бронзи (близько 4600−1700 років до нашої ери), котрі проживали в Понтійсько-Каспійському степу — степовому поясі, що простягається від північного узбережжя Чорного моря на заході до північного узбережжя Каспійського моря на сході.

В епоху ранньої бронзи представники Ямної культури почали вживати молочні продукти, отримані від овець, кіз, великої рогатої худоби та коней. Вчені припускають, що стабільне джерело білкової їжі посприяло широкому розселенню степовиків по Євразії, пише журнал Nature.

Багато дослідників вважають, що носії Ямної культури належали до індоєвропейської мовної сім’ї, і саме з міграцією цих племен пов’язують поширення цих мов по Євразії. Експансія «ямників» на захід значно вплинула на генетику європейських племен епохи бронзи.

Дослідник Шеван Вілкін з Інституту історії людства Товариства Макса Планка спільно з вченими з Австралії, Великої Британії, Казахстану, Канади, РФ, США, Чехії та Швейцарії провів протеомний аналіз зубного каменю 56 осіб. Ця вибірка включала 19 зразків із п’яти стоянок, що належать до епохи енеоліту і 35 зразків з 20 стоянок у Волго-Уральських степах ранньої і середньої бронзової доби.

Біологи знайшли підтвердження вживання молока овець, кіз, і корів, причому зубний камінь багатьох людей містив молочні пептиди різного походження. У двох випадках молочні пептиди свідчать про вживання молока коней одного з видів — E. caballus, E. przewalskii, E. hemionus і E. ferus.

Результати дослідження вказали, що помітний зсув в споживанні молока у людей Понтійсько-Каспійського степу стався на рубежі енеоліту та ранньої бронзової доби. Хоча сусідні популяції землеробів і скотарів Європи мідно-кам'яного віку, ймовірно, вже на той час займалися молочним тваринництвом. Проте степовики подібної практики не мали.

Люди, які населяли Причорноморсько-Каспійський степ, почали доїти овець, кіз і велику рогату худобу у бронзову добу, що узгоджується з археологічними даними про випас цих тварин. Також, ймовірно, одомашнення коней в цьому регіоні почалося на рубежі IV-III тисячоліть до нашої ери. Вчені зауважили, що популяція Ямної культури в цю епоху широкого розселилася від Європи до Гірського Алтаю.