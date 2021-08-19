В Луцке разоблачили мощную ботоферму, фото: СБУ

https://racurs.ua/n159004-botofermu-prodvigavshuu-idei-malorossii-razoblachili-na-zapade-ukrainy-foto.html

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В Луцке разоблачить мощную ботоферму, которая продвигала в Украине идеи так называемых «Малороссии» и «Новороссии» и агитировала за присоединение востока Украины к «великой России». Одним из организаторов ботофермы был житель облцентра.

Финансировали деятельность этой ботофермы представители России, деньги поступали в иностранной валюте через российские платежные системы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По заданию своих «кураторов» злоумышленники призвали через соцсети к нарушению территориальной целостности нашей страны. Среди прочего, агитировали за создание так называемых «Малороссии» и «Новороссии», а также за присоединение всего востока Украины к «великой России».

Отмечается, что для сокрытия своей деятельности злоумышленники использовали спецоборудование для анонимизации каналов связи, которое размещалось по шести подпольными адресам.

Для распространения антиукраинских публикаций злоумышленники создали тысячи фейковых аккаунтов.

Во время обысков правоохранители обнаружили:

SM-шлюзы;

компьютерное оборудование;

банковские карточки;

более тысячи SIM-карт операторов мобильной связи;

финансовые документы и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия.