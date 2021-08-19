У Луцьку викрили потужну ботоферму, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n159004-botofermu-yaka-prosuvala-ideyi-malorosiyi-vykryly-na-zahodi-ukrayiny.html

Ракурс

У Луцьку викрити потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї так званих «Малоросії» та «Новоросії» та агітувала за приєднання сходу України до «великої Росії». Одним з організаторів ботоферми був житель облцентру.

Фінансували діяльність цієї ботоферми представники Росії, гроші надходили в іноземній валюті через російські платіжні системи. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За завданням своїх «кураторів» зловмисники закликали через соцмережі до порушення територіальної цілісності нашої країни. Серед іншого, агітували за створення так званих «Малоросії» та «Новоросії», а також за приєднання всього сходу України до «великої Росії».

Зазначається, що для приховування своєї діяльності зловмисники використовували спецобладнання для анонімізації каналів зв’язку, яке розміщувалося за шістьма підпільними адресами.

Для поширення антиукраїнських публікацій зловмисники створили тисячі фейкових акаунтів.

Під час обшуків правоохоронці виявили:

SM-шлюзи;

комп’ютерне обладнання;

банківські картки;

понад тисячу SIM-карток операторів мобільного зв’язку;

фінансові документи та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

Тривають слідчі дії.